OM : le maire de Marseille apporte son soutien à Adrien Rabiot

«Véronique, la sal…», «Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?», «Pu.. de mère en fils». Dimanche, Adrien Rabiot a vécu une soirée compliquée pour son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’OM. Face à son club formateur, le milieu de terrain et sa mère n’ont pas été épargnés par les supporters parisiens. Face à ce climat hostile, l’ancien de la Juventus Turin a réagi avec une diatribe contre le PSG et Nasser Al-Khelaïfi sur les réseaux sociaux.

De son côté, sa mère Véronique, également ciblée par des banderoles dures à son égard, a annoncé qu’elle allait porter plainte suite à ces affiches vindicatives. La mère et son fils peuvent désormais s’appuyer sur le soutien de Marseille. En effet, sur les réseaux sociaux, le maire de Marseille, Benoît Payan, a apporté son soutien au joueur de l’OM : «les attaques directes contre Adrien Rabiot et sa famille sont intolérables. Tout mon soutien au joueur et à sa mère. Ce genre de comportement n’est pas acceptable. Le football doit toujours nous rassembler ! Je demande une réaction claire à la Ligue et au PSG.» Voilà qui est dit.