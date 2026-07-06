Portugal - Espagne : les compositions officielles

Place au gros choc de ses 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Le Portugal affronte son voisin espagnol ce lundi soir (à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato) à Dallas, dans un duel où le vainqueur affrontera les États-Unis ou la Belgique au prochain tour.

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Les deux équipes se présentent avec presque les mêmes formations que lors des 16es de finale, chacune évoluant en 4-2-3-1. Neves et Vitinha font office de double pivot du côté portugais, devant une défense Cancelo-Dias-Veiga-Mendes. Ronaldo est de nouveau titularisé, soutenu par Neto, Fernandes et Felix plutôt que Leao. En face, la Roja s’appuie sur une charnière Cubarsi-Laporte, encadrée par Porro et Cucurella. Rodri et Pedri sont encore associés, derrière Yamal, Olmo et Baena alors qu’Oyarzabal enchaîne sans surprise en pointe.

Les compositions :

Portugal (4-2-3-1) :

Espagne (4-2-3-1) :

Mardi 7 juillet