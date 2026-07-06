Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Portugal - Espagne : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Portugal Espagne
winamax
1 3.95 N 3.60 2 1.90 bonus 100€

Place au gros choc de ses 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Le Portugal affronte son voisin espagnol ce lundi soir (à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato) à Dallas, dans un duel où le vainqueur affrontera les États-Unis ou la Belgique au prochain tour.

La suite après cette publicité

Les deux équipes se présentent avec presque les mêmes formations que lors des 16es de finale, chacune évoluant en 4-2-3-1. Neves et Vitinha font office de double pivot du côté portugais, devant une défense Cancelo-Dias-Veiga-Mendes. Ronaldo est de nouveau titularisé, soutenu par Neto, Fernandes et Felix plutôt que Leao. En face, la Roja s’appuie sur une charnière Cubarsi-Laporte, encadrée par Porro et Cucurella. Rodri et Pedri sont encore associés, derrière Yamal, Olmo et Baena alors qu’Oyarzabal enchaîne sans surprise en pointe.

Les compositions :

Portugal (4-2-3-1) :

Portugal

4-2-3-1
Probable

Espagne (4-2-3-1) :

Espagne

4-2-3-1
Probable

Le programme TV des matches à venir

Mardi 7 juillet

  • États-Unis - Belgique (2h) sur beIN Sport 1
  • Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Portugal
Espagne

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Portugal Flag Portugal
Espagne Flag Espagne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier