Liga : Falcao crucifie l'Athletic, le Celta l'emporte à Levante

Mauvaise performance de l'Athletic qui a chuté à domicile contre le Rayo Vallecano 2-1 ce mardi soir dans son antre de San Mamés. D'abord menés au score par un but de Garcia Rivera, les Basques ont pu égaliser grâce à un coup-franc de Muniain dévié dans son propre but par Ciss (33e). Si les Leones ont eu les meilleures opportunités sur la fin de rencontre et peuvent nourrir de profonds regrets, le promu a joué crânement sa chance pour finir par l'emporter au bout de la nuit grâce à Radamel Falcao (90e+6), entré à 15 minutes du terme et buteur pour la seconde fois en seulement deux apparitions.

Les locaux manquent l'occasion de monter sur le podium et perdent surtout une place au classement, descendant au 6e rang. Car les hommes de Vallecas occupent une étonnante 4e place après ce 3e succès en 6 journées de Liga. Dans l'autre match de la soirée, le Celta est lui aussi allé gagner à l'extérieur. En déplacement du côté de Levante, Les Galiciens ont dû s'en remettre à des réalisations signées Aspas (66e) et Mendez (85e) pour s'offrir un succès 2-0 et sortir de la zone rouge.

