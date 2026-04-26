Ligue 2
Troyes : explosion de joie dans le vestiaire après la montée en Ligue 1
1 min.
@Maxppp
C’est officiel ! L’ESTAC a validé officiellement sa montée en Ligue 1 après sa victoire contre l’ASSE ce samedi (0-3). Et si les Troyens attendaient ce moment avec impatience, c’était le bon moment pour enflammer les vestiaires après ce succès.
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beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:22
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🤩 C'est la fête dans le vestiaire de l'ESTAC, officiellement promu en Ligue 1 !
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Sur les images proposées par beIN Sports, on voit les joueurs sauter sur la table et mettre l’ambiance, accompagnés d’une certaine musique triomphante. Les hommes de Stéphane Dumont ont tout simplement surclassé leurs adversaires cette saison (64 points).
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