OM : Greenwood n’a aucun problème avec Beye

Auteur du penalty victorieux au Havre (0-1), Mason Greenwood a aussi tenu à prendre la parole après la rencontre dans un contexte particulièrement tendu autour de l’OM. L’attaquant anglais, souvent pointé du doigt ces dernières semaines, a affiché son soutien à Habib Beye malgré les nombreuses critiques et rumeurs qui entourent actuellement le club marseillais. Au micro de Ligue 1+, l’ancien joueur de Manchester United a reconnu les difficultés traversées par l’équipe tout en appelant à l’unité avant la fin de saison.

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«On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes. C’est important. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit moi. J’ai eu une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui je me sentais à 100%. C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires. C’est une fin de saison importante avec un gros challenge face à une très bonne équipe. On va se battre jusqu’à la fin».