OL : Moussa Niakhaté revit avec Paulo Fonseca

Arrivé à Lyon en 2024 pour un prix qui a fait beaucoup parler, Moussa Niakhaté réalise un très bon début de saison à l’image de son club. «On avait déjà un bon groupe l’année dernière, on a fait de très bons matchs. Cette saison, c’est vrai qu’individuellement, on a peut-être un peu baissé, mais le foot reste un sport collectif», a-t-il admis ce vendredi face à la presse.

Le défenseur a ajouté : «on a des jeunes qui rêvent, qui ont la chance d’avoir un coach comme Paulo Fonseca. Personnellement, je sens que j’ai énormément progressé sous ses ordres. On n’est pas surpris de ce qui se passe aujourd’hui. La mentalité du groupe est incroyable, peut-être l’une des meilleures que j’ai connues. C’est pour ça qu’on s’en sort aussi bien.» Paulo Fonseca a visiblement eu un bon effet sur l’OL, lui qui est arrivé depuis quelques mois déjà.