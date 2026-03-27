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La France grimpe à la deuxième place au classement FIFA

Par Josué Cassé
1 min.
Hugo Ekitike avec les Bleus @Maxppp

Tombeurs du Brésil de Carlo Ancelotti à Foxborough (États-Unis) jeudi soir, les Bleus ont parfaitement lancé leur préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, l’équipe de France a même repris la deuxième place du classement FIFA, au détriment de l’Argentine.

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De son côté, la Seleçao chute au 6e rang et se retrouve désormais devancée par le Portugal et l’Angleterre. A noter que l’Allemagne pointe actuellement à la 10e place, juste derrière la Belgique et le Maroc.

Le classement FIFA actuel

  1. Espagne (1877,18 points)
  2. France (1873,96)
  3. Argentine (1873,33)
  4. Angleterre (1834,12)
  5. Portugal (1760,38)
  6. Brésil (1756,49)
  7. Pays-Bas (1756,27)
  8. Maroc (1754,59)
  9. Belgique (1730,71)
  10. Allemagne (1724,15)
Pub. le - MAJ le
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