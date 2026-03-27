La France grimpe à la deuxième place au classement FIFA

Tombeurs du Brésil de Carlo Ancelotti à Foxborough (États-Unis) jeudi soir, les Bleus ont parfaitement lancé leur préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, l’équipe de France a même repris la deuxième place du classement FIFA, au détriment de l’Argentine.

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De son côté, la Seleçao chute au 6e rang et se retrouve désormais devancée par le Portugal et l’Angleterre. A noter que l’Allemagne pointe actuellement à la 10e place, juste derrière la Belgique et le Maroc.

Le classement FIFA actuel