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Ligue 2 : 10 blessés après des affrontements entre supporters de Grenoble et Saint-Etienne

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le public de Geoffroy-Guichard, en colère @Maxppp

Ce samedi, des affrontements ont éclaté à Grenoble avant le match de Ligue 2 entre le Grenoble Foot 38 et AS Saint-Étienne. Environ deux heures avant le coup d’envoi, une vingtaine de supporters des deux camps se sont retrouvés aux abords du Stade des Alpes et une bagarre a rapidement éclaté. Les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin aux violences et ont utilisé des grenades lacrymogènes afin de disperser les groupes impliqués.

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Le bilan fait état de dix blessés légers : quatre supporters grenoblois, quatre supporters stéphanois et deux policiers. Malgré ces incidents, l’ordre a été rétabli assez rapidement et les supporters ont ensuite pu rejoindre le stade pour assister à la rencontre. Sur le terrain, le match s’est finalement terminé sur un score nul (0-0), mais ces violences ont terni l’avant-match d’une rencontre déjà considérée comme sensible entre les deux clubs.

Pub. le - MAJ le
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