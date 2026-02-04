Les excuses de Daniel Bravo après son dérapage sexiste

« Elle n’est pas très attentive. J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie. » Daniel Bravo a rapidement payé sa remarque sexiste à l’antenne à l’encontre de Gaëtane Thiney lors de Paris FC-OM samedi dernier (2-2). Le consultant a été suspendu par beIN Sports. Il a d’ailleurs laissé sa place, dans le duo qu’il forme avec Christophe Josse, à Grégory Paisley pour le match de Coupe de France entre ces mêmes Phocéens et le Stade Rennais hier soir. Face au tollé, l’ancien joueur du PSG ou encore de l’OM a tenu à demander pardon, notamment auprès de l’ancienne internationale de l’équipe de France. «Je veux d’abord présenter mes excuses à Gaëtane Thiney, aux femmes et à toutes les personnes que j’ai pu heurter par cette maladresse. Je ne me reconnais pas dans ce que j’ai dit. Mes enfants me disent : "Mais qu’est-ce qui t’a pris ? On ne t’a jamais entendu dire une chose pareille…" Ce sont des mots que je n’aurais pas dû prononcer.»

La suite après cette publicité

Dans un entretien à L’Equipe, il indique avoir voulu faire une blague à Thiney lorsqu’elle est apparue à l’écran, qu’il connait depuis leur époque commune sur Canal+. Sa remarque s’est transformée en propos complètement misogynes. «Le contexte, au départ, c’est que j’ai vu apparaître sur l’écran Gaëtane Thiney, que j’ai connue à l’époque où je travaillais sur Canal+, et que j’ai essayé de la chambrer. Mais c’était une sale blague, et je l’ai complètement ratée. Je connais Gaëtane, c’est une femme qui compte dans le football, elle a eu une carrière magnifique, et mon idée, assez bête, a été de plaisanter. Mais je ne sais toujours pas pourquoi j’ai dit ça, je ne me l’explique pas.» Le soir même, Bravo affirme avoir appelé la dirigeante du Paris FC pour lui présenter ses excuses et comprend sa suspension d’antenne.