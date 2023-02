Man City : Pep Guardiola revient sur le départ de João Cancelo

La suite après cette publicité

Joueur clé du système de Pep Guardiola ces dernières saisons, João Cancelo a pris tout le monde de court en rejoignant le Bayern Munich cet hiver, même si sa relation avec son entraîneur s’était distendue lors des dernières semaines. Le latéral portugais, relégué sur le banc à Manchester City avec l’émergence du jeune Rico Lewis, devrait retrouver du temps de jeu en Bavière où Noussair Mazraoui (actuellement blessé) et Benjamin Pavard se tiraient jusqu’ici la bourre.

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement à Tottenham ce dimanche (17h30), Pep Guardiola s’est montré élogieux envers son ancien joueur : «Je lui souhaite le meilleur pour les quatre prochains mois. Et je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Il a été un élément incroyable lors des deux titres de Premier League que nous avons remportés. Après la Coupe du monde, nous avons démarré une nouvelle pré-saison et avons décidé de jouer avec des schémas différents. (…) Le Bayern l’a pris parce que c’est un joueur exceptionnel, a reconnu Guardiola. Je ne vais pas dire un seul mot négatif sur lui. Je pense que tout le monde connaît son éthique de travail, sa passion pour le football et ses qualités», a déclaré le Catalan. Qui sait, le Bayern Munich et Manchester City se retrouveront peut-être cette saison en Ligue des Champions, pour l’une des plus belles affiches que cette compétition puisse offrir.

