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Premier League

Arsenal : une parade organisée le 31 mai

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Les joueurs d'Arsenal face à l'Atlético @Maxppp

Sacré champion d’Angleterre hier soir suite au match nul entre Bournemouth et Manchester City, Arsenal a logiquement envie de profiter de ce bonheur avec les supporters. Comme souvent, une parade sera donc organisée avec le trophée de la Premier League, dans les rues londoniennes. Et le club a confirmé la date de cette parade : le 31 mai. Soit le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, qui opposera Arsenal au PSG.

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La parade pourrait donc prendre une tournure encore plus exceptionnelle avec le trophée européen en cerise sur le gâteau. A l’inverse, les joueurs devront oublier la déception d’une défaite en finale la veille pour célébrer le titre de champion national avec leurs fans. Quel sera le scénario ?

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