CdM 2026, Maroc : Bouaddi savoure une qualification exceptionnelle

Le Maroc continue d’écrire son histoire dans cette Coupe du Monde 2026 avec une intensité qui ne laisse plus personne indifférent. Après avoir éliminé les Pays Bas au terme d’un match d’une tension extrême conclu aux tirs au but (1-1), les Lions de l’Atlas valident une qualification qui confirme leur statut de véritable poil à gratter du tournoi. Dans un contexte où les grandes nations vacillent et où chaque erreur se paie cash, les hommes de Mohamed Ouahbi ont encore trouvé les ressources pour survivre à un scénario cruel et s’imposer dans un duel qui avait tout d’un test mental. Au micro de beIN Sports, Ayyoub Bouaddi a livré une réaction forte au coup de sifflet final après ce combat face aux Oranjes.

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«Je pense qu’en termes d’émotion et de stress, c’est mon plus beau match en carrière. Ce match avec le Maroc face à une très belle équipe des Pays-Bas, c’était un beau match et on est très contents d’avoir la victoire à la clé et ça montre aussi une de nos forces qui est la confiance. On a confiance en notre jeu, en nos qualités. On sait qu’un match est long et on l’a montré aussi ici en marquant vers la fin du temps réglementaire. Et on a vu par la suite que la prolongation, on a su tenir et qu’on est allé chercher celle-là aux penalties, ce qui n’est pas facile. Et je pense que sur le match, on l’a mérité et on est très heureux. C’est incroyable de se dire qu’on vient de sortir les Pays-Bas et on n’est qu’en seizièmes de finale et que le plus dur commence. Ce sont les huitièmes maintenant. Il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent si on veut aller en finale et pourquoi pas essayer de gagner ce trophée-là. Mais on n’est pas encore là pour l’instant. Comme j’ai dit, on va célébrer un petit peu parce que forcément, on a envie de savourer ce moment-là. Et puis on se concentrera sur le prochain match contre une très belle équipe du Canada avec de très bons joueurs.»