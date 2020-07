Niko Kovac dévoile son plan pour ramener l'AS Monaco au sommet

Niko Kovac s'était déjà un peu exprimé au moment de sa nomination, faisant part de son bonheur d'être le nouveau coach monégasque. Et ce mardi après-midi, le tacticien croate était présent devant la presse pour répondre aux questions des journalistes. Il a notamment été question de son plan pour remettre l'AS Monaco sur le droit chemin, ou de ses intentions sur le plan tactique. Une chose est sûre cependant, Kovac, qui a déjà parlé avec Danijel Subasic au sujet du club, veut s'adapter à l'effectif déjà présent en place et ne veut pas forcément imposer sa patte.

La suite après cette publicité

« Chaque coach a sa philosophie, sa façon de voir le foot, dans le passé j’ai coaché le Bayern Munich et l' Eintracht Francfort, avec des styles différents. On doit s’adapter, voir comment est l’équipe, les joueurs, et ensuite on choisira la bonne tactique pour aider l’équipe. Quand tu viens dans un nouveau club, tu dois voir les joueurs qui sont là et ensuite décider de si tu veux jouer avec quatre ou trois défenseurs, mais la plupart des clubs jouent avec deux ou trois systèmes différentes, ce n'est pas facile encore, on verra au fur et à mesure », a-t-il d'abord expliqué, avant d'évoquer son expérience de joueur : « je pense que mon expérience en tant que joueur va aider car j’ai eu beaucoup de grands coachs et cette expérience je vais l’utiliser comme je l’ai utilisée en sélection ou en club. C’est un outil que je peux utiliser, dans le passé moi et mon frère (Robert, son adjoint, NDLR) et le staff avons prouvé que ça peut être utile ».

La qualification en Ligue des Champions dans le viseur

Il l'a confié à demi-mot, l'objectif est en tout cas de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et pour y arriver, il va falloir commencer à se préparer dès maintenant. « D’habitude, pour jouer de façon intensive il faut être en forme, la force doit être là, la qualité doit être élevée, et avant tout on doit voir la forme dans laquelle sont les joueurs. Je suis Croate mais je viens d’Allemagne, notre focus était basé sur une bonne forme physique, la tactique et la technique. On doit tout surveiller et utiliser chaque jour pour progresser, 5 semaines ça semble beaucoup mais ça ne l’est pas, on a besoin de travailler dur pour nous améliorer dans tous les domaines », a ajouté le Croate, qui souhaite jouer plutôt offensif à Monaco.

« J'ai joué ici en 1997 avec Leverkusen, avec Henry, Barthez, Trézéguet, Sagnol étaient là je crois. L'AS Monaco a souvent joué un football attirant par le passé. Mais en tant que coach tu ne peux pas que regarder l'attaque, tu dois voir ce qui se passe en défense, quand tu perds le ballon, trouver le bon équilibre. Mais on veut un jeu séduisant. Tous les joueurs doivent progresser mais je leur fais confiance, on sera là où on veut être le plus rapidement possible ». Et pour le mercato alors ? « C’est le deuxième jour à Monaco, on a dirigé 2 séances, demain on voyage à Liège pour le premier amical. Je dois voir ce qu’on a, ce dont on a besoin, on discute avec Paul (Mitchell) et Oleg (Petrov) et à la fin du mercato je pense qu’on fera quelque chose, je ne sais pas encore quoi mais j’ai confiance en Paul pour faire les bons choix. [...] Paul et Oleg m'ont dit qu'on aura une bonne équipe, je les crois. C'est pour ça que je suis venu à Monaco ». Les présentations sont faites, Kovac va pouvoir se mettre au boulot !