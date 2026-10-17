Comment Le Mans ambitionne de devenir l’un des meilleurs centres de formation français ?

Hier au Mans, un même fil rouge traversait les discours : faire renaître dans les prochaines années une place forte de la formation française. 22 ans après la consécration de la génération Coutadeur en Coupe Gambardella et 13 ans après le début d’une longue traversée du désert, le club sarthois a célébré la réouverture de son centre de formation. Un projet initié par l’ancien président Thierry Gomez, que son successeur Pedro Oliveira entend faire perdurer.

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« On souhaite devenir l’une des meilleures académies de France et lancer d’incroyables talents. Nous savons que cela prendra du temps et beaucoup d’investissement, mais on a l’ambition de faire rayonner Le Mans. Pour devenir un club plus compétitif à l’avenir, on veut compter sur nos meilleurs jeunes », a affirmé le patron du club, dont les ambitions se sont déjà traduites ces derniers mois par l’acquisition de La Pincenardière (le centre d’entraînement du groupe professionnel), les investissements engagés dans les infrastructures, et donc par la réouverture du centre de formation.

Du recrutement local appelé à s’étendre jusqu’au Brésil et à l’Afrique

À l’heure où les droits télé ne suffisent plus à soutenir l’économie du foot professionnel, la formation devient un levier de valorisation autant qu’un marqueur d’identité pour le club. Cette ambition repose aussi sur la montée en compétence des formateurs, incarnée par Philippe Pinson, directeur du centre et arrivé il y a un an après de riches expériences à Troyes, Lorient ou encore l’OL. « On accueille 42 jeunes depuis cet été, c’est une petite formule, mais c’est voulu pour bien s’en occuper. On n’accorde pas plus d’attention à ceux qui sont un peu meilleurs. Mes expériences me font dire que beaucoup de joueurs pas forcément identifiés à 16 ans ont fini en Ligue 1. On part sur le pari de les accompagner sur tous les plans : psychologique, diététique, scolaire. » À l’ESTAC, il a notamment vu émerger un certain Djibril Sidibé, qui n’était alors « pas étiqueté comme le numéro un de sa génération ».

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Pour l’heure, la cellule de recrutement concentre ses efforts sur le vivier régional, mais elle entend élargir son champ d’action d’année en année, avec la volonté d’étendre son réseau de détection à l’ensemble du territoire national (particulièrement la région parisienne toute proche). Actuellement, 50% des joueurs du centre de formation viennent du coin, quand les autres sont originaires de Nantes, de l’ouest parisien, ou de Tours. Bruno Cheyrou, consultant sportif du club, ne ferme pas non plus la porte à l’idée d’activer des connexions avec le Brésil, même très tôt (les jeunes Enzo Vagner et João Almeida, 20 ans, sont déjà arrivés en prêt depuis le club filial de Coritiba cet été). Le rapprochement avec le territoire africain fait aussi partie de la feuille de route du club : « beaucoup de clubs pourraient nous envier d’avoir cet outil de travail. On veut faire en sorte que les jeunes qui grandissent ici puissent avoir leur chance chez nous. Avec OutField et nos investisseurs, nous avons la possibilité de regarder plus loin, de nous ouvrir à d’autres horizons et de créer de nouvelles opportunités, notamment en Afrique. » Philippe Pinson appuie : « le club ne veut pas fermer la porte à un excellent joueur qui pourrait bonifier l’équipe pro. S’il faut accueillir des joueurs brésiliens un an ou deux avant pour qu’ils s’acclimatent, c’est le rôle du centre de formation dans sa partie post-formation. »

Crédit photo : Le Mans FC

Le regard des jeunes a déjà changé sur le club depuis cet été

En termes d’infrastructures, le club s’est doté de deux nouveaux terrains synthétiques, d’une salle de performance de 120 mètres carrés, d’un espace médical de 80 mètres carrés, d’un séjour d’accueil, d’un espace de restauration, d’un bâtiment sportif avec deux vestiaires permanents, ou encore de salles de réunion dédiées aux séances vidéo, aux causeries ou aux entretiens individuels. Bien plus qu’un lieu de vie quotidien pour les joueurs, le centre de formation fait figure de vitrine pour attirer de nouveaux talents. Il incarne l’identité du Mans. La proximité avec le groupe professionnel - souhaitée dès le départ par Thierry Gomez qui voulait centraliser toutes les composantes du club pour en faire un vrai centre de vie - constitue aussi un moteur d’émulation pour les jeunes, conscients des passerelles vers l’équipe de Patrick Videira. Un dispositif qui représente entre 1 et 2 millions d’euros de fonctionnement annuel, mais qui permet de limiter les risques de déconvenues, à l’image du départ de Gabin Bernardeau pour Nice il y a un an, gratuitement.

Crédit photo : Le Mans FC

« Avoir l’agrément du centre de formation, ça nous permet de nous engager avec les joueurs de façon conventionnée. Les joueurs n’ont plus forcément à se poser la question : "si demain un club vient me chercher, est-ce que je dois partir ?" C’était l’une des données importantes. Il y a un coût, mais un centre de formation est censé vous rapporter plus que ce qu’il ne vous coûte réellement. Il faut juste attendre quelques années et bien travailler », explique Philippe Pinson, qui observe déjà un changement de regard des jeunes lorsque Le Mans vient les solliciter. « L’image positive de l’équipe première et du travail de Patrick Videira donnent une image exceptionnelle. Il n’a pas peur de faire jouer les jeunes très tôt et c’est la meilleure publicité. Quand les adversaires viennent jouer ici, ils voient aussi qu’il y a une vie de club. Les garçons qui ont intégré le club cet été ont ce petit supplément d’âme de vouloir jouer pour Le Mans FC. Si un joueur hésite entre 2 ou 3 clubs, on le laisse hésiter. L’un de nos critères, c’est l’envie de vouloir venir ici. » Et d’y réussir. Car au bout du compte, la performance se lit dans le nombre de joueurs qui passeront pros.