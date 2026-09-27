Paris Saint-Germain, Géorgie : Khvicha Kvaratshkelia n’en finit plus de décevoir

Homme fort de la saison 2025/2026 du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratshkelia (25 ans) marque le pas. Exceptionnel, notamment en Ligue des Champions (10 buts et 7 offrandes en 16 matches), l’ailier géorgien a porté les Franciliens vers leur deuxième sacre européen en multipliant les performances XXL contre Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich. Parmi les prétendants au Ballon d’Or, le natif de Tbilissi connaît néanmoins un retard à l’allumage pour ce nouvel exercice. Pourtant, paradoxalement, c’est lui qui a lancé la saison du Paris Saint-Germain en marquant le premier but contre Aston Villa (2-1) lors de la Supercoupe de l’UEFA. Depuis en revanche c’est plus compliqué.

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Peu en vue contre Lens lors de la défaite 1-0 lors du Trophée des Champions, il a été remplacé à la pause contre Rennes (2-2) pour la reprise de la Ligue 1. Derrière, il a été remplaçant contre Lille (2-2) et a enchaîné les matches compliqués en championnat où il n’aura jamais disputé plus de 68 minutes. Des prestations décevantes pour celui qui n’a délivré qu’une offrande et zéro but lors des six derniers matches. Menacé par le début de saison canon de Ferran Torres au Paris Saint-Germain qui tranche avec son inefficacité, Khvicha Kvaratshkelia pensait pouvoir se changer les idées avec la trêve internationale.

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Khvicha Kvaratskhelia a encore déçu avec la Géorgie

De retour sous le maillot de la sélection géorgienne dans le cadre de la Ligue des Nations, il a manqué sa première sortie. Ce vendredi, à domicile contre l’Irlande du Nord, son équipe s’est inclinée 1-0 en fin de match sur un pion de Shea Charles. Khvicha Kvaratshkelia avait d’ailleurs manqué un penalty plus tôt dans la rencontre (65e) qui aurait pu offrir un scénario différent. Le principal intéressé n’a pas cherché à se dédouaner après le match : «nous assumons l’entière responsabilité de notre défaite d’aujourd’hui. Nous n’avons pas pu développer le jeu que nous souhaitions.»

«Nous avons eu de nombreuses occasions, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Personnellement, je n’ai pas réussi à transformer le penalty, et je présente mes excuses aux supporters géorgiens. C’est le football, mais je ferai tout pour corriger mon erreur lors du prochain match», a-t-il poursuivi. Une défaite qui a coûté la tête de son sélectionneur Willy Sagnol et met la Géorgie en mauvaise posture en Ligue des Nations avant de défier l’Ukraine ce lundi. Après avoir impressionné tout le monde, Khvicha Kvaratskhelia est dans une phase plus compliquée. À lui désormais de se relever et de mettre fin à une dynamique négative qui ne cesse de prendre de l’épaisseur.