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Ligue 1

OM : Grégory Lorenzi assigné en justice par Nice

Par Jordan Pardon
1 min.

«Se faire respecter». Tels étaient les mots du président niçois Maurice Cohen ce mercredi lors de la conférence de presse de rentrée du club azuréen. Plus d’un mois après le faux-bond de Grégory Lorenzi, parti à l’OM malgré un contrat signé avec Nice, la pilule n’a toujours pas été avalée du côté du GYM. Et comme attendu, Nice a assigné le nouveau directeur sportif marseillais en justice.

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« Le club veut se faire respecter. Nous, on ne nous fait pas de cadeaux. Il avait signé son contrat et il a changé d’avis. On a décidé de l’assigner au tribunal. On va passer au mois de septembre la première audience», a indiqué Maurice Cohen ce mercredi en conférence de presse. Concernant l’arivée avortée de Geoffrey Moncada au poste de directeur sportif, il a ajouté : «on était en contact avec lui, on a longtemps discuté, de tout, des conditions. Il ne pouvait pas se libérer à une certaine date, et il a eu un problème personnel important, il a souhaité renoncer à l’engagement auprès du club parce qu’il ne se sentait pas capable de le faire compte tenu des problèmes personnels que je ne dévoilerai pas.»

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