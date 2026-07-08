OM : Grégory Lorenzi assigné en justice par Nice

«Se faire respecter». Tels étaient les mots du président niçois Maurice Cohen ce mercredi lors de la conférence de presse de rentrée du club azuréen. Plus d’un mois après le faux-bond de Grégory Lorenzi, parti à l’OM malgré un contrat signé avec Nice, la pilule n’a toujours pas été avalée du côté du GYM. Et comme attendu, Nice a assigné le nouveau directeur sportif marseillais en justice.

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« Le club veut se faire respecter. Nous, on ne nous fait pas de cadeaux. Il avait signé son contrat et il a changé d’avis. On a décidé de l’assigner au tribunal. On va passer au mois de septembre la première audience», a indiqué Maurice Cohen ce mercredi en conférence de presse. Concernant l’arivée avortée de Geoffrey Moncada au poste de directeur sportif, il a ajouté : «on était en contact avec lui, on a longtemps discuté, de tout, des conditions. Il ne pouvait pas se libérer à une certaine date, et il a eu un problème personnel important, il a souhaité renoncer à l’engagement auprès du club parce qu’il ne se sentait pas capable de le faire compte tenu des problèmes personnels que je ne dévoilerai pas.»