Coupe du Monde 2026, Espagne : la réaction à chaud du héros Ferran Torres

Ferran Torres peut avoir le sourire ! Le joueur du FC Barcelone a inscrit le but de la victoire face à l’Argentine ce soir, permettant à son pays d’être sacré champion du monde pour la deuxième fois de son histoire. A la fin du match, il s’est exprimé.

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« Le but ? Je m’en fiche, ce que je veux c’est profiter de cette victoire, c’est le rêve de 47 millions de personnes. On le méritait, on a tout donné. Les bonnes choses arrivent à ceux qui le méritent. On savait que l’Argentine allait jouer comme ça, on a bien géré », a lancé le joueur formé à Valence, qui va sûrement peu dormir cette nuit !