Young Boys - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 7e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel intéressant entre les Young Boys de Berne et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Suisses s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Marvin Keller dans les cages derrière Saidy Janko, Gregory Wütrich, Sandro Lauper et Loris Benito. Le milieu de terrain est assuré par Rayan Raveloson et Edmilson Fernandes. Devant, Sergio Cordova est soutenu par Darian Males, Alvyn Sanches et Alan Virginius.

De leur côté, les Gones qui peuvent quasiment assurer leur place dans le top 8 s’organisent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico. Khalis Merah et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Tanner Tessmann en sentinelle. En pointe, Pavel Sulc est épaulé par Adam Karabec et Afonso Moreira.

Les compositions

Young Boys de Berne : Keller - Janko, Wütrich, Lauper, Benito - Raveloson, Fernandes - Males, Sanches, Virginius - Cordova

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico - Merah, Tessmann, Morton - Karabec, Sulc, Moreira