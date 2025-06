Bordeaux : Gérard Lopez cartonne encore Oliver Kahn

Dans quelques jours, le Tribunal de Commerce de Bordeaux rendra son verdict sur le plan de continuation proposé par Gérard Lopez. Entre temps, l’ancienne légende allemande Oliver Kahn avait tenté de racheter le club. Et après avoir vu son dossier validé par le TC et avoir donc pu consulter la data room, il avait finalement décidé de se retirer de la course estimant que les dettes étaient bien trop importantes. Dans un entretien au JDD, le président de Bordeaux Gérard Lopez s’est confié au JDD et il n’a pas épargén l’Allemand.

« J’ai rencontré Kahn à Londres en novembre dernier. Je lui ai dit que j’étais ouvert à l’idée de travailler ensemble, par respect pour son grand passé de footballeur. Fin janvier, on a reçu un courrier disant qu’il avait “peut-être” 30 millions à investir. Les administrateurs judiciaires n’ont jamais obtenu confirmation de la disponibilité des fonds. Et puis il y a eu ce truc (sic) envoyé au tribunal à la veille de la dernière audience, qui faisait état de 15 millions. Il s’est ensuite retiré tout en affirmant qu’il avait 50 millions à disposition au cas où… Pas besoin de sortir d’une école de commerce pour s’apercevoir qu’il n’y avait sans doute rien. Il tentait d’acheter l’opinion pour mettre la pression mais les affaires se font avec de l’argent et des prises de risques, pas avec des clics. »