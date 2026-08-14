L’OGC Nice en discussion avec Nathan Ngoumou

Éloigné des terrains suite à une douloureuse rupture du tendon d’Achille survenue au printemps 2025, Nathan Ngoumou (26 ans) a rongé son frein. S’il est totalement remis sur pied depuis le mois de mars dernier, l’ailier droit n’a malheureusement pas eu l’occasion de fouler les pelouses et n’a disputé aucun match avec le Borussia Mönchengladbach la saison passée. À un an du terme de son engagement, l’international camerounais pourrait voir son aventure en Allemagne prendre fin prématurément.

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Le club allemand envisagerait en effet de le libérer purement et simplement de son contrat. Une véritable aubaine que l’OGC Nice compte bien exploiter : la direction azuréenne est d’ores et déjà entrée en discussion avec l’ancien feu follet du Toulouse FC. Avec 71 rencontres disputées en Bundesliga sous le maillot de Gladbach (pour 8 buts et 3 passes décisives), Ngoumou possède une expérience très intéressante du haut niveau européen. Animé par un fort esprit revanchard après sa longue absence, il coche toutes les cases du profil idéal pour le Gym. Les Aiglons, qui ne peuvent se permettre de recruter à titre onéreux sans avoir bouclé des départs significatifs au préalable, voient en lui un renfort offensif de qualité et disponible à moindre coût. Un pari à tenter d’urgence sur la Côte d’Azur d’autant que d’autres clubs tels que Anderlecht sont sur le coup.