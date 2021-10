Liga : Séville s'impose d'une courte tête face au Celta

Après la victoire du Rayo Vallecano face à Elche (2-1), la neuvième journée de Liga se poursuivait ce dimanche à 16h15 avec une rencontre entre le Celta (15e, 7 pts) et Séville (5e, 14 pts). Au Stade Balaídos, les hommes de Julen Lopetegui avaient l'occasion de se hisser sur le podium en cas de succès, eux qui restaient sur une défaite contre Grenade (0-1) juste avant la trêve internationale. En face, les Célticos voulaient se relancer après un revers sur la pelouse d'Elche (0-1), mettant fin à une série positive de deux victoires consécutives contre Grenade (1-0) et à Levante (2-0). Pour cette rencontre, les hommes d'Eduardo Coudet se présentaient en 4-4-2 où Denis Suarez soutenait un duo d'attaque composé de Santi Mina et de l'expérimenté Iago Aspas. De son côté, Séville s'avançait en 4-3-3 avec un trio offensif séduisant formé par Oliver Torres, Rafa Mir et Lucas Ocampos.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre globalement dominée par les joueurs du Celta (14 tirs à 8), qui trouvaient même le montant de Yassine Bounou, les coéquipiers de Manuel Nolito allaient finalement regretter leur manque d'efficacité offensive (trois tirs cadrés). Peu avant la dernière demi-heure, Rafa Mir, la recrue estivale des Rojiblancos, parvenait à faire la différence (1-0, 54e) permettant aux siens de signer une cinquième victoire cette saison. Avec ce court mais précieux succès (1-0), Séville, troisième, se hisse donc sur le podium de la Liga avant de se déplacer sur la pelouse de Lille, à l'occasion de la troisième journée des phases de poules de la Ligue des Champions. De son côté, Elche pointe désormais à la seizième place avant d'aller défier Getafe, le 25 octobre prochain.

Le classement complet de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Celta

Le XI de Séville