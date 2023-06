Le Bayern Munich s’offre Raphaël Guerreiro jusqu’en 2026

La suite après cette publicité

Arrivant à la fin de son contrat avec le RB Leipzig le 30 juin prochain, Konrad Laimer s’est engagé avec le Bayern Munich et devenait la première recrue estivale du Bayern Munich. Une nouvelle étape prometteuse pour le Rekordmeister et sa nouvelle direction. Après avoir renforcé son milieu de terrain, le Bayern Munich s’est maintenant offert un atout pour renforcer le poste de latéral gauche avec l’arrivée de Raphaël Guerreiro. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund cet été, après sept années passées chez les Jaune et Noir, l’international portugais s’offre un nouveau challenge et l’opportunité de remporter des titres.

Le Bayern Munich a officialisé son arrivée sur son site officiel : «le FC Bayern a signé Raphaël Guerreiro. Le joueur national portugais, qui était actif pour la dernière fois au Borussia Dortmund, file chez les champions du record d’Allemagne. C’est un transfert gratuit. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Le joueur de 29 ans peut être utilisé de manière flexible, occupant principalement l’aile gauche.»

Un deuxième renfort de taille au Bayern Munich

Ancien de la Ligue 1, Raphaël Guerreiro est passé du FC Lorient au Borussia Dortmund en 2016, pour environ douze millions d’euros. Depuis, il s’est imposé au BVB et a disputé 224 matchs de compétition pour le Borussia Dortmund, avec notamment 40 buts marqués et 50 passes décisives. Au cours de la saison 2022/2023, Guerreiro a fait 36 ​​apparitions en compétition (6 buts et 14 passes décisives). De son côté, le BVB a déjà trouvé un remplaçant puisqu’au début du mois de juin, Dortmund annonçait la signature de l’arrière gauche Ramy Bensebaini (28 ans), venu en provenance du Borussia Mönchengladbach.

Raphaël Guerreiro retrouvera d’ailleurs Thomas Tuchel, l’entraîneur actuel du Bayern Munich. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble lors du passage de l’entraîneur allemand sur le banc de Dortmund, entre 2015 et 2017. Comme nous l’avions annoncé, Thomas Tuchel, qui connaît bien le joueur, a été décisif pour réussir à le convaincre de venir. Guerreiro avait déjà prévenu les autres clubs qu’il avait trouvé un accord avec le Bayern Munich, pour concurrencer Alphonso Davies et le poste de latéral gauche… d’un certain Lucas Hernandez, qui est de plus en plus proche d’un départ vers le PSG.