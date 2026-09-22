Real Madrid : un journaliste espagnol achève José Mourinho

Après la défaite du Real Madrid face à l’Atlético (2-1), Paco González a vivement critiqué José Mourinho dans Tiempo de Juego. Le journaliste de la COPE a notamment reproché au Portugais de remettre l’arbitrage au centre du débat : «Mourinho est réapparu, je ne sais pas combien d’années après. La faute de la défaite revient à l’arbitre», a notamment indiqué l’intéressé reconnaissant toutefois que certaines décisions arbitrales de la première période pouvaient prêter à discussion.

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Mais c’est surtout le discours de Mourinho qui a suscité son ironie. «Le Real Madrid avait besoin d’un entraîneur moderne et a fait venir l’entraîneur d’il y a 15 ans. Ils ont recruté un scénariste pour Real Madrid TV», a ainsi lancé Paco González. Selon lui, les polémiques arbitrales risquent ainsi de prendre le pas sur les questions sportives : «on parlera peu de football après ce derby. Mourinho n’est pas venu ici pour parler de football ni pour faire jouer au football». Ambiance.