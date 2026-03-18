OL : Paulo Fonseca s’enflamme pour le retour de son trio de choc

Paulo Fonseca avait le sourire ce mercredi face à la presse au Groupama OL Training Center. Le Portugais a annoncé les grands retours de Malick Fofana, Pavel Sulc et Afonso Moreira. Tous blessés et absents, les trois joueurs seront dans le groupe demain pour le 1/8e de finale retour de Ligue Europa face au Celta Vigo. Un soulagement pour l’ancien coach du LOSC, qui a dû beaucoup bricoler. «C’est toujours positif. J’attends ce moment depuis longtemps, d’avoir des possibilités pour l’attaque de notre équipe. Avoir Afonso, Malick et Pavel est important pour nous. J’aimerais avoir la possibilité de commencer le match avec l’un de ces joueurs, mais ce n’est pas le cas. C’est positif pour le groupe de les avoir et ils pourront entrer durant le match. Ce seront des solutions de qualité pour nous. »

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Il a ajouté : «vous connaissez la qualité de Malick, qui a été absent 4 mois et demi, presque 5 mois. C’est un joueur qui attaque bien la profondeur, rapide et qui prend des initiatives. Ce qui a manqué. Afonso a aussi fait de très bonnes choses. C’est un joueur d’initiative, qui prend la profondeur. Il est aussi rapide et frappe. Pavel a aussi marqué plusieurs fois pour notre équipe. Il a cet instinct de buteur. C’était difficile d’avoir à vivre tous ces moments importants pour nous sans eux.» Moussa Niakhaté s’est aussi réjoui du retour de ses coéquipiers. «Je suis content de tous les retrouver, ils pourront tous nous apporter. Malick a été très impactant en début de saison, mais cette blessure l’a empêché de faire la moitié de la saison. Pavel a marqué de nombreux buts en Ligue 1. Afonso a fait des passes décisives. Bien sûr que nous sommes contents de les retrouver. Ce sont de bons joueurs et, avant tout, ils font partie de la famille. Leurs retours seront des atouts majeurs.» Réponse demain à l’occasion du 8e de finale retour de Ligue Europa contre le Celta.