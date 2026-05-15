OM : Grégory Lorenzi n’est pas fan d’Habib Beye

Le changement de direction sportive à l’OM semble désormais acté : Grégory Lorenzi va succéder à Medhi Benatia à la rentrée. Malgré l’intérêt de l’OGC Nice, l’ancien dirigeant du Stade Brestois aurait donné son accord et son arrivée devrait être finalisée. À 42 ans, Lorenzi aurait d’ailleurs un rôle très large, avec la responsabilité du recrutement et un rôle important dans le choix du futur entraîneur d’après plusieurs sources.

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Seulement, dans ce contexte, l’avenir d’Habib Beye est menacé. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son avenir sur le banc olympien paraît de plus en plus compromis, puisque La Provence assure que Grégory Lorenzi n’est pas fan du coach actuel. Stéphane Richard, président phocéen qui entrera en fonction début juillet, voudrait repartir avec un coach français expérimenté de Ligue 1. Le Sénégalais est clairement en danger.