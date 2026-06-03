Lens a ciblé le possible successeur de Pierre Sage !

Le RC Lens ne s’attendait probablement pas à se pencher sur la question de l’entraîneur dès cet été. Après avoir récupéré Pierre Sage la saison dernière, les Sang et Or ne s’attendaient sûrement pas non plus à vivre une saison historique. En course pour le titre jusqu’à la fin de saison avec le PSG, le RC Lens a terminé à une solide deuxième place en Ligue 1, validant par la même occasion une place en Ligue des champions. Pour clôturer une saison déjà réussie, la formation de Pierre Sage a aussi remporté la Coupe de France, la première de leur histoire.

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Mais voilà, dans la foulée de cette saison XXL, Pierre Sage était rapidement sorti du silence dans différents médias pour évoquer son avenir. Et l’ancien coach de l’OL semblait sous-entendre que son avenir est plus qu’incertain. Le doute a été levé ce mercredi puisqu’il a bien demandé à sa direction de quitter le club lensois dès cet été. Le coach de 47 ans dispose d’une belle cote sur le marché. Des discussions sont actuellement menées avec Crystal Palace, mais les intérêts sont nombreux. Comme nous vous le révélions, des clubs du Moyen-Orient sont également intéressés par le profil du technicien français. Pour Sage, les prochaines semaines seront animées.

Le RC Lens apprécie Patrick Videira

Et du côté du RC Lens, la direction n’a évidemment pas perdu de temps pour trouver son remplaçant. Surtout dans une saison où le club jouera la Ligue des Champions. Comme révélé par RMC Sport, et confirmé par nos soins, le RC Lens a coché le nom de Patrick Vieira pour succéder à Pierre Sage. Le coach du Mans sort d’une montée historique en Ligue 1 avec son club juste après celle en Ligue 2. Et il a réalisé un travail exceptionnel depuis son arrivée en 2024. Il affiche d’ailleurs un bilan assez impressionnant avec 43 victoires, 21 nuls et 14 défaites.

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Son profil a visiblement séduit le board lensois, qui souhaite logiquement régler rapidement le dossier du coach pour se pencher sur le mercato. La direction lensoise, qui avait déjà pensé à lui la saison dernière lors de sa montée en Ligue 2, a aussi étudié d’autres pistes pour le poste d’entraîneur. Selon nos informations, si certaines sources internes confirment bien cette piste, d’autres démentent estimant que le RC Lens n’a pas vraiment ciblé l’entraîneur du Mans. Quoi qu’il en soit, dans une saison avec la Ligue des champions, le RC Lens ne devra pas trop tarder pour régler cette affaire.