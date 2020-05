Mercato : l'OL redoute le pire

L'Olympique Lyonnais est amer. Hier, ses dirigeants sont une nouvelle fois sortis du silence, mais cette fois-ci pour parler de la situation financière du club rhodanien. Avant la crise du COVID-19, les Gones avaient le sourire. Malgré un début de saison catastrophique, les grosses ventes réalisées durant l'été 2019 et les revenus stade liés aux matches, notamment de Ligue des Champions (record face à la Juventus) ont permis au club d'enregistrer une augmentation de 20% de ses résultats par rapport à l'année précédente.

La suite après cette publicité

Et puis la crise du coronavirus est arrivée. Un coup dur pour l'OL, d'autant que, contrairement aux autres grands championnats européens, la Ligue 1 ne reprendra plus cette saison. Une décision toujours contestée par Jean-Michel Aulas. Ce dernier espère d'ailleurs un retour de la justice d'ici la fin du mois. Et si le patron des Gones se démène autant pour faire repartir le championnat, c'est parce que l'absence de revenus coûte cher à son club de coeur.

Aulas redoute le mercato

« L’impact de l’absence de revenus d'ici au 30 juin 2020, est estimé à 50 M€ environ (incluant les 9 M€ au 31/03 et hors trading) ; un manque à gagner qui devrait toutefois être compensée à hauteur de 35 à 40 M€ par un plan d’économie de charges mis en place par OL Groupe dès le début de la pandémie en activant différents dispositifs (chômage partiel, report des échéances de charges sociales, d’impôts directs et d’emprunts, recours au dispositif PGE) », publie l’OL sur son site officiel. Et ce n'est pas tout.

Après un mercato estival de folie ponctué par un record en termes de ventes (près de 160 M€), JMA craint que cette situation ait un impact désastreux sur son futur mercato. « Cet arrêt anticipé en France risque de fortement pénaliser les transferts des clubs français car la situation est plus mauvaise que dans les autres pays. Nos joueurs ne jouent pas et des clubs comme l’OL et le PSG vont jouer les matches européens sans être préparés. Ce sera plus dur que si nous n’avions pas arrêté. On peut craindre des conséquences sur les ventes de joueurs au 30 juin. » Et nombreux sont les prétendants au départ côté lyonnais (Dembélé, Depay, Traoré ou encore Aouar). A suivre.