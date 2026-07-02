Serie A
L’AC Milan a fixé le prix de Rafael Leão !
@Maxppp
Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Rafael Leão ne sait toujours pas de quoi sera fait son futur. Si l’attaquant portugais a manifesté ses envies d’ailleurs, la formation italienne espère, de son côté, le conserver.
La suite après cette publicité
Selon les dernières informations de Sky Italia, les Milanais ont, malgré tout, fixé, un prix de départ. En effet, la direction de l’AC Milan attendrait entre 60 et 70 millions d’euros. Le média italien précise qu’un point sera fait après la Coupe du Monde.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer