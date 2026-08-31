PSG : le dernier message de Bradley Barcola aux supporters

Tout juste recruté par Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola (23 ans) va écrire une nouvelle page de sa carrière. Après trois années passées du côté du club francilien, Bradley Barcola aura notamment laissé un souvenir marquant aux supporters du Paris Saint-Germain. Il a tenu à les remercier dans un long message.

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Un dernier message de Bradley Barcola pour vous, supporters. 💬✉️ pic.twitter.com/g2hqCd27e1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2026

«Chers supporters du PSG, je voulais vous annoncer mon départ, mais d’abord je voulais vous dire merci. Un très grand merci, car dès les premières minutes que j’ai jouées, vous m’avez supporté et vous m’avez aidé. Même dans les moments les plus difficiles vous m’avez tiré vers le haut. Aujourd’hui je pars le coeur plein d’émotion, mais ce souvenir de jouer au PSG restera gravé à jamais dans ma mémoire. Car pour moi ça a été un bonheur et ça a été un vrai plaisir de porter ce maillot. Je serai fier éternellement. À Paris j’ai eu cette chance de jouer avec de superbes coéquipiers qui sont devenus ma deuxième famille. Je ne garde que des bons souvenirs de tous les trophées qu’on a gagnés et de tous les moments partagés sur le terrain. Ça a été un vrai plaisir et un vrai honneur de jouer avec d’aussi bons joueurs. J’aimerais aussi remercier le président qui a compté sur moi et qui a misé sur moi. Qui m’a fait m’épanouir dans un aussi grand club et dans une aussi belle ville. J’aimerais aussi remercier le coach et tout son staff qui m’ont permis de devenir un meilleur joueur et qui m’ont fait énormément progresser. Je le remercie aussi pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et tout ce qu’il a fait pour le club. Pour finir, j’aimerais remercier le staff médical et les salariés du club. Encore une fois, merci Paris», a-t-il déclaré.