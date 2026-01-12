Abdou Diallo reste au Qatar

Le retour d’Abdou Diallo en Europe, ce n’est pas pour tout de suite. Malgré les approches concrètes de l’OGC Nice, d’Anderlecht ou du LAFC qui voulait en faire une de ses têtes d’affiche, le défenseur sénégalais de 29 ans a choisi de finir son contrat au Qatar, prêté à Umm Salal SC jusqu’en juin.

Selon nos informations, le blocage est principalement financier : les prétendants ne pouvaient tout simplement pas s’aligner sur ses émoluments actuels. Un refus qui a été compris par les clubs intéressés, mais ce n’est que partie remise. Dans la force de l’âge et fort d’une grosse expérience du très haut niveau (PSG, Dortmund), Diallo sera libre en juin 2026. La bataille pour sa signature promet déjà d’être féroce cet été.