Naples : Antonio Conte annonce son départ et lâche ses quatre vérités !

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ d’Antonio Conte du Napoli est désormais officiel. L’entraîneur italien tire sa révérence après une saison remarquable, couronnée par un retour en Ligue des Champions, ce qui était l’objectif principal qui lui avait été fixé à son arrivée sur le banc napolitain. Avec 23 victoires en Serie A pour une deuxième place finale au classement, Conte aura accompli en un an ce que le club avait mis du temps à retrouver après le sacre de 2023 grâce à de la crédibilité sportive et l’unité d’un groupe capable de se battre pour le Scudetto.

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Pourtant, derrière les résultats, la saison a été tout sauf un long fleuve tranquille. L’ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea a lui-même reconnu avoir traversé une période de doute profond, au point d’envisager un départ plus tôt dans la saison. C’est finalement les dialogues avec son groupe, et la réponse collective qui a suivi, qui l’ont convaincu de repartir de l’avant. Pourtant, de son côté, le coach de 56 ans savait qu’il vivait ces derniers mois en Campanie. Lors de sa conférence de presse de départ ce dimanche, Conte n’a pas mâché ses mots : «après Bologne, j’ai constaté des situations qui ne me plaisaient pas, et là aussi, il faut avoir du cran pour dire les choses telles qu’elles sont. Je n’ai jamais fait de saisons sans relief et je ne le ferai jamais. J’étais même prêt à me retirer. Il est certain que certains nouveaux venus ne s’étaient pas intégrés au groupe existant et que des dynamiques très difficiles s’étaient créées, qu’il fallait dénoncer. J’ai eu la chance de rencontrer un groupe avec lequel nous avons parlé clairement, nous nous sommes mis d’accord, en nous disant que nous devions ramer dans la même direction malgré le vent contraire, et nous sommes repartis. J’ai appelé le président il y a un mois, je ne voulais rien savoir et je lui ai dit : "En vertu de l’amitié qui nous lie, je sens que mon parcours ici touche à sa fin." La décision venait de moi.»

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Antonio Conte sort la sulfateuse !

Visiblement émoussé par l’environnement complexe de Naples, Conte a tenu à fustiger certains opposants à son projet, qui ont eu raison de sa motivation à l’écouter : «à Naples, j’ai échoué sur un point : je n’ai pas réussi à apporter de la cohésion au Napoli, et si on n’y parvient pas, il devient difficile de rivaliser avec les autres équipes. J’ai vu beaucoup de venin, et ceux qui le répandent sont des ratés. Naples n’a pas besoin de ratés, ni de ceux qui ont besoin d’un "like". Il a besoin de gens sérieux qui ont envie d’aimer l’équipe, tout comme le supporter qui paie son billet ; au contraire, ces personnes devraient s’éloigner car elles sont nuisibles. J’ai échoué sur ce point et j’ai compris que je ne parviendrais jamais à souder l’équipe. Pour moi, c’était fondamental, j’ai donc baissé les bras. J’assume mes responsabilités, comme je l’ai toujours fait. Je ressens de ma part de la satisfaction, du prestige et de l’honneur d’avoir entraîné Naples : je remercie le président pour cette opportunité, je l’ai vécue avec passion, comme je l’aime. Le supporter de Naples m’a compris et c’est ce qui compte le plus.»

Malgré ce ton vindicatif, la porte est toujours ouverte du côté du président Aurelio De Laurentiis, qui espère toujours une volte-face de son entraîneur : «il peut toujours changer d’avis, c’est pourquoi je lui ai fait part de ma disponibilité. Demain après-midi, il me confirmera que la décision est prise, alors nous passerons à l’action et nous verrons quelle est la meilleure solution pour le Napoli. Gardez à l’esprit que nous avons une trentaine de joueurs de talent, donc avec très peu de nouveaux renforts, l’équipe sera extrêmement compétitive, même face à nos concurrents. Le problème n’est pas tant ce que fera Naples, j’ai dit à Giovanni Manna que tout le monde avait un sacré casse-tête à résoudre. Car le problème de la refonte du football italien n’est pas une mince affaire.» L’été s’annonce chaud à Naples…