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EdF : la réaction à chaud d’Aurélien Tchouameni

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Aurélien Tchouameni, contre l'Ukraine @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Rayonnant dans l’entrejeu ce soir face à l’Irlande du Nord, Aurélien Tchouameni a livré sa réaction à l’issue de la victoire des Bleus (3-1). « Oui je pense qu’on a eu certains réponses. On a progressé par rapport au 1er match. Il y a encore des ajustements à faire pour être prêt pour le match face au Sénégal », a-t-il déclaré au micro de TF1.

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Il a également été interrogé sur Michael Olise, auteur d’un triplé et homme du match. « Il a fait une top saison et on est sûr que ça va se retranscrire pendant la Coupe du Monde. Il fait les efforts et on est content de l’avoir avec nous », a assuré Tchouameni.

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