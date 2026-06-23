Équipe de France : la réponse claire de Didier Deschamps sur le cas Ousmane Dembélé

Deux matches, deux victoires, un Mbappé déjà en feu, un Olise qui épate tout le monde… Tout va pour le mieux pour l’équipe de France en ce début de Coupe du Monde 2026. Et pourtant, il y avait un petit goût d’inachevé après le premier match face au Sénégal, avec une interrogation de plus en plus claire au sujet d’Ousmane Dembélé. Coincé entre les attentes légitimes d’un peuple envers son Ballon d’Or et le souvenir insatisfaisant de ses précédentes Coupe du Monde, le joueur du PSG semblait se diriger tout droit vers le crash redouté. D’un nouveau Mondial sabordé à titre personnel, avec 0 but au compteur jusque-là.

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Mais Ousmane Dembélé semble s’être libéré de ce poids au cours de la deuxième période face à l’Irak. Positionné à droite de l’attaque, pour laisser l’axe à Olise, il a livré un match intéressant, entre percussions sur son couloir et permutations dans l’axe. Avec du déchet, et encore un déficit de confiance, puis la délivrance en deuxième mi-temps avec une passe décisive pour Kylian Mbappé, puis un but clinique sur un service de Michael Olise. Sa joie, sur les deux actions, disait aussi tout de son besoin de se montrer décisif pour sa sélection nationale.

Deschamps n’a pas douté

C’est donc la question qui brûlait les lèvres aux journalistes devant Didier Deschamps. D’abord au micro de M6, qui lui demandait de réagir au but de Dembélé et à sa bonne prestation. « Ous n’a pas de souci, il a confiance en lui. Il veut animer un peu les débats, si ce n’est pas lui ça sera un autre de toute façon. Il a des repères à retrouver aussi, différents d’avec son club. Déjà sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Avec le ballon, il n’a pas trop de souci. » Puis en conférence de presse.

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A la question «cette prestation peut-elle faire du bien à Ousmane Dembélé ?», il a répondu : « à vous peut-être, vous allez lui lâcher les baskets peut-être, trouver une autre cible. Il n’y a pas de souci avec Ousmane. Il doit se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l’année. À partir du moment où Ousmane se sent bien physiquement, et c’est le cas, ce sont juste des ajustements. Ce n’est pas quelqu’un qui doute non plus, mais c’est important d’avoir fait ce qu’il fait aujourd’hui parce que c’est un joueur décisif. C’est très bien pour lui et pour l’équipe de France. » Il n’y avait donc pas de crainte à avoir concernant Dembélé si l’on suit Didier Deschamps. Qui espère enfin avoir un Dembélé inspiré et décisif en Coupe du Monde, contrairement à 2018 et 2022.

C’est son camarade Kylian Mbappé qui a enfoncé le clou sur le sujet Dembélé, reconnaissant qu’il courait après un but dans cette compétition. « C’est important pour lui de marquer. On voulait qu’il marque, on voulait l’alimenter. Ce sera tout bénef pour nous d’avoir un joueur comme lui, unique et spécial. On veut l’aider à se sentir bien, quel que soit son poste. Il s’est senti bien dans tout ce qu’il a entrepris ce soir (lundi), dans ses prises de balle… On est très contents pour lui.»