Vidéo : les premières images de Leroy Sané à l'entraînement du Bayern Munich

Officiellement bavarois depuis le 3 juillet dernier, Leroy Sané (24 ans) découvre petit à petit son nouveau club. Ce lundi, on le voit pour la première fois, à l'entraînement du Bayern Munich, et l'international allemand semble plutôt en forme. Un état de santé qui pose forcément question, lui qui n'a joué que deux matches officiels cette saison, à cause d'une rupture du ligament croisé.

«Le FC Bayern est un très grand club et a de grands objectifs - et ces objectifs me conviennent également. J'ai hâte de relever le nouveau défi et j'ai hâte de m'entraîner avec l'équipe», affirmait l'intéressé, lors de sa signature. Il a donc déjà accompli l'une de ses volontés.