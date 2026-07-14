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Coupe du Monde 2026 : Rodri se paye aussi l’arbitre et soutient Lamine Yamal

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 0-2 Espagne
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Malgré la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du Monde 2026 après son succès face à la France (2-0), Rodri n’a pas épargné l’arbitrage. Le milieu de terrain espagnol a regretté la grande tolérance de l’homme en noir face aux nombreuses fautes commises durant cette demi-finale, tout en saluant sa prestation globale.

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« Ça fait trois matchs qu’on gère ce type de situation. On parle de 10 ou 15 fautes non sifflées. Et si on ne siffle pas, les défenses continuent de faire la même chose. La permissivité est évidente. Aujourd’hui surtout. Mais il a fait un grand match», a déclaré le capitaine espagnol à la télé espagnole. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir en Espagne, alors que Didier Deschamps s’est, lui aussi, plaint de l’arbitrage.

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