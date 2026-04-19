Le PSG est sur le point de perdre l’un de ses meilleurs titis

Il y aura du mouvement cet été à Paris, et peut-être même plus que prévu. Cette semaine, le groupe U18 a pris la porte en Youth League après sa défaite cruelle aux tirs au but face au Real Madrid (1-1 5-4 tab). La saison des Titis n’est toutefois pas encore terminée puisqu’ils sont toujours engagés en Coupe Gambardella, compétition dans laquelle ils affronteront le FC Nantes en demi-finale.

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Les Parisiens pourraient même réaliser le doublé s’ils venaient à remporter le championnat de France U19, dont ils sont actuellement tenants du titre. Après cela, le mercato prendra le relais et les agents auront probablement de quoi de s’occuper. D’après les informations de L’Equipe, 16 des 20 joueurs convoqués face au Real Madrid ne sont pas assurés de poursuivre à Paris. Mathis Jangeal en fait partie, et l’idée d’un départ gagne encore du terrain depuis plusieurs heures.

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Hambourg fonce sur Jangeal

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2008 du PSG, le milieu offensif de 17 ans arrive à la fin de son contrat aspirant cet été. Si Paris lui a formulé une proposition de contrat pro, cette dernière est restée lettre morte. L’Equipe révélait récemment que le joueur ne signerait pas son premier contrat professionnel dans la capitale, et que l’Allemagne lui faisait la cour en parallèle.

Une information qui se confirme vu les nouvelles révélations faites par Le Parisien. D’après le quotidien, Jangeal serait ardemment courtisé par Hambourg, actuel 13e de Bundesliga. Le club allemand espère se montrer suffisamment convaincant pour enregistrer la signature du titi, qui ne manquera pas de propositions cet été. A l’heure actuelle, la piste menant à Hambourg serait l’une des plus concrètes. Pour rappel, Jangeal avait été lancé par Luis Enrique en L1 face à Auxerre cette saison. Le titi parisien avait également joué un match de Coupe de France contre Fontenay.