Coupe d’Italie : Côme élimine Naples et file en demies

On avait une belle affiche chez nos voisins italiens ce soir. Effectivement, Naples accueillait Côme pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Italie, compétition que les deux formations prennent très au sérieux. Et au final, les deux équipes se sont quittées sur un 1-1, et c’est Côme qui s’est qualifié aux tirs au but.

Martin Baturina avait ainsi mis Côme devant sur penalty à la 39e minute, avant qu’Antonio Vergara, la pépite du moment en Italie, n’égalise dès le retour des vestiaires. Aux tirs au but, après 8 tentatives de chaque côté, le raté de Lobotka (Lukaku avait lui aussi raté plus tôt) a condamné les Napolitains.