OM, Balerdi : «ça se joue sur des détails, on le sait»

Soirée noire pour l’Olympique de Marseille. Pouvant se qualifier avec une défaite pour les barrages de la Ligue des Champions 2025/2026, les Phocéens ont finalement pris la porte après une défaite 3-0 contre le FC Bruges. Les Phocéens ont payé la victoire 4-2 de Benfica contre le Real Madrid avec un but à la toute dernière seconde du gardien Anatoliy Trubin. Après la rencontre, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi est apparu abattu au micro de Canal +.

«C’est difficile de digérer cette rencontre. On est venu avec beaucoup d’ambition. Nous n’avons pas bien fait les choses et ils ont été plus fort que nous, maintenant, il faut lever la tête. Ça a été très compliqué cette soirée. Cela se joue sur des détails, on le sait et je pense qu’on a payé ça ce soir. Non on doit penser au championnat, on a des choses à faire et on doit relever la tête. ON doit le faire pour le club et nos supporters et relever la tête», a-t-il confié après la partie.