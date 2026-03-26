Al-Hilal ne fera pas de cadeau au Barça pour João Cancelo

João Cancelo marque les esprits de la Liga ces dernières semaines. Buteur et passeur décisif virevoltant dans son couloir, le Portugais fait rayonner la Catalogne. Cependant, il est bel et bien prêté par Al-Hial au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, car sa formation de Saudi Pro League l’a laissé filer en Espagne en janvier dernier. Et d’après les récentes informations relayées par Marca, la direction de son écurie saoudienne n’aurait pas envie de le lâcher aux Culers cet été. De plus, la résiliation de son contrat serait assez complexe. Flick et la direction sportive espagnole sont décidés : ils veulent compter sur les services du défenseur de 31 ans, tout en sachant que le joueur apprécie l’environnement.

La suite après cette publicité

Or, en Arabie saoudite, on ne veut pas le laisser partir pour moins de 15 millions d’euros. Sans aucun doute, ce chiffre paraît trop élevé à Barcelone, puisque les dirigeants ne seraient pas prêts à débourser autant. Pour rappel, il y a quelques jours, Hansi Flick avait déclaré que son prêt serait étudié plus tard, soulignant un principe d’étapes par étapes : « nous parlerons à la fin de la saison et nous verrons ce qui se passe. Ce n’est pas le moment de dire "je veux celui-ci et pas celui-là". Tout peut arriver ». Réponse au prochain mercato estival, même si le Lusitanien a peut-être déjà son plan en tête.