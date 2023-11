OM : Marcelino est déjà en passe de retrouver un club !

Il n’aura pas marqué les esprits. Après cinq petits matchs de championnat à la tête de l’OM, Marcelino Garcia Toral a fait le choix de quitter la cité phocéenne le 20 septembre dernier. Un départ surprise précipité par les incidents qui ont eu lieu entre certains groupes de supporters et le président Pablo Longoria, ami proche du tacticien ibérique. Marcelino a donc quitté ses fonctions en signe de solidarité avec le patron marseillais.

« Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. Je n’ai eu aucun problème lorsque je suis arrivé le lendemain. Quand il m’a dit qu’il allait partir, je n’ai rien fait. C’était une situation inédite. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela », confiait-il récemment. Il faut dire qu’au moment de son départ, son équipe n’avait pas vraiment convaincu les supporters, qui n’ont donc pas vraiment pleuré son départ.

Un retour aux affaires

Et après un mois et demi d’inactivité, l’Espagnol de 58 ans est déjà en passe de retrouver du boulot. Comme l’indiquent plusieurs médias espagnols comme Relevo, Villarreal songe sérieusement à mettre fin à l’aventure de Pacheta sur son banc de touche. Arrivé début septembre pour prendre le relais de Quique Setién, il a obtenu de mauvais résultats, avec quatre victoires, trois nuls et quatre défaites toutes compétitions confondues. Le Sous-Marin Jaune pointe ainsi à une triste treizième place au classement de la Liga, bien loin de ses objectifs habituels.

Et la direction du club songe déjà à faire revenir Marcelino. Il est la première option du club, et le principal concerné a récemment refusé des approches de Séville et d’Almeria car il attendait Villarreal. L’objectif du club était d’ailleurs de le faire signer un contrat l’été prochain, et c’est pour ça que Pacheta avait reçu un contrat de courte durée. Pour l’instant, il n’y aurait pas encore eu d’offre officielle, mais le club aurait déjà préparé un contrat de deux années avec une troisième en option. Les deux parties semblent condamnées à s’entendre. Pour rappel, Marcelino avait déjà entraîné Villarreal entre 2013 et 2016 et avait fait monter le club de la D2 à la Liga, menant aussi le club en 1/2 finale d’Europa League et le qualifiant pour la Ligue des Champions.