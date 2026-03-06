L’incroyable combat symbolique de l’équipe féminine d’Iran à la Coupe d’Asie 2026

La nuit tombe sur la Gold Coast et les projecteurs découpent les silhouettes alignées face aux tribunes. La Coupe d’Asie féminine s’est ouverte en Australie dans une atmosphère de fête sportive, mais pour l’équipe d’Iran, chaque note de l’hymne résonne autrement. Ce tournoi continental, qui réunit douze nations et distribue les précieux billets pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil, devait être une vitrine de progression et d’ambition, mais il est devenu un moment suspendu. Lorsque la musique retentit avant le premier match contre la Corée du Sud (3-0), plusieurs joueuses iraniennes fixent l’horizon sans chanter. Les caméras captent des visages graves, parfois traversés d’un léger sourire. Dans ce silence, tout un pays semble s’inviter sur la pelouse australienne. «Elles sont des traîtres à la nation. Leur comportement est le comble du déshonneur. Quiconque prend des mesures contre le pays en temps de guerre doit être traité plus sévèrement. Comme dans le cas de notre équipe féminine de football qui n’a pas chanté l’hymne national… ces personnes doivent être traitées plus sévèrement », a déclaré Mohammad Reza Shahbazi, présentateur de la principale chaîne de propagande d’État.

Depuis une semaine, l’Iran est plongé dans une séquence militaire d’une brutalité rare. Dans la nuit du 28 février, des frappes conjointes des États-Unis et d’Israël ont visé Téhéran, Ispahan ou Kermanshah. L’offensive, revendiquée par Donald Trump et soutenue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, a provoqué la mort de figures centrales du régime dont le guide suprême Ali Khamenei. La riposte iranienne a embrasé la région et le détroit d’Ormuz a été fermé, secouant l’économie mondiale. Le Moyen-Orient bascule dans une confrontation ouverte pendant que la sélection féminine dispute un tournoi à des milliers de kilomètres. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord, la crise place la FIFA dans une position diplomatique intenable. L’Iran est qualifié sportivement, mais doit évoluer sur le sol d’un pays désormais engagé dans un conflit direct avec Téhéran. Dans ce fracas géopolitique, les joueuses vivent un paradoxe vertigineux entre bombes et ballon.

Une compétition à part pour l’Iran

L’histoire de la sélection féminine iranienne est faite de ruptures et de renaissances. Dans les années 1970, des clubs comme Taj ou Persepolis avaient lancé les premières équipes féminines, avant que la révolution de 1979 n’interrompe brutalement l’élan. Il faut attendre le milieu des années 2000 pour voir la sélection renaître officiellement. Les débuts sont timides, les moyens limités, les compétitions rares. En 2022, l’Iran participe pour la première fois à la Coupe d’Asie en Inde et devient l’une des surprises symboliques du tournoi. Malgré des défaites lourdes contre la Chine et Taïwan, ces joueuses deviennent des héroïnes nationales dans un pays où les droits des femmes sont sévèrement restreints. Chaque rassemblement est une conquête, chaque qualification un acte de persévérance. «Nous sommes tous inquiets et attristés par ce qui est arrivé à l’Iran, à nos familles en Iran et à nos proches. Mais j’espère vraiment que tout ira bien pour notre pays et que nous aurons de très bonnes nouvelles à venir. J’espère que mon pays sera fort et vivant», a affirmé avec émotion la joueuse Sara Didar.

En Australie, la compétition dépasse le cadre du terrain. Dans les tribunes, un petit groupe d’Iraniens brandit les couleurs rouge, vert et blanc, teintées du Lion solaire de l’Empire perse. Certains agitent des drapeaux d’avant la révolution islamique de l’époque du Shah d’Iran. Les chants oscillent entre encouragements sportifs et slogans politiques, dont des «Javid Shah» (longue vie au roi, ndlr) ou «Zan Zendegi Azadi» (Femme, Vie, Liberté, ndlr). Les joueuses entendent ces voix qui traversent l’océan et les années. Après la défaite inaugurale contre la Corée du Sud (3-0), plusieurs d’entre elles saluent longuement ce virage de supporters. Sur le banc, la sélectionneuse Marziyeh Jafari esquisse un sourire discret lorsque l’hymne s’achève. Les regards échangés racontent davantage que n’importe quelle déclaration. L’équipe sait qu’elle est observée bien au-delà du rectangle vert. Quelques semaines avant de s’envoler pour l’Australie, la sélection a été frappée par un drame qui continue de hanter le vestiaire.

L’internationale Zahra Azadpour, joueuse du club de Mehregan Pardis et passée par Azarakhsh et Saba, a été tuée par des tirs des forces de la République islamique le 9 janvier à Karaj, près de Téhéran, lors d’une manifestation pacifique contre la situation économique et le régime en place. Ancienne appelée en stage avec l’équipe nationale, également alpiniste accomplie ayant gravi le mont Damavand, elle incarnait cette génération de sportives déterminées à exister malgré les contraintes. Sa mort a bouleversé le groupe au moment même où il préparait la Coupe d’Asie. Dans l’intimité, les joueuses savent qu’elles portent aussi son nom sur leurs épaules. Chaque action durant la compétition devient une manière de prolonger sa voix. Dans un tournoi déjà chargé de symboles, le souvenir d’Azadpour donne à leur combat une dimension supplémentaire, celle d’un hommage silencieux à une coéquipière tombée pour avoir voulu, elle aussi, se faire entendre.

Une sélection habituée aux actions fortes

Être footballeuse en Iran signifie composer avec des contraintes uniques. Le port du hijab est obligatoire dès l’enfance et la tenue doit couvrir bras et jambes. Pendant longtemps, la FIFA avait interdit le voile avant de lever sa décision en 2014, permettant enfin aux Iraniennes de concourir sans craindre l’exclusion. Les athlètes doivent obtenir l’autorisation d’un père ou d’un mari pour voyager. Les stades masculins leur sont restés fermés durant des décennies, à de rares exceptions près arrachées sous pression internationale. Cette réalité pèse sur les carrières et freine le développement du football féminin. Malgré tout, les jeunes filles continuent d’affluer dans les académies, animées par le rêve d’un maillot national. « Nous savons que nous soutenons les femmes iraniennes, et d’un autre côté, nous sommes là pour affirmer que le régime iranien ne nous représente pas, qu’il ne l’a jamais fait et qu’il ne représentera jamais le peuple iranien. L’énergie était vraiment palpable car nous scandions ce que nous voulions du gouvernement », explique Melika Jahanian, supportrice australo-irannienne à ABC Brisbane.

Le souvenir de Mahsa Amini plane sur cette génération. Sa mort en 2022, après son arrestation pour un voile jugé mal porté, a déclenché le mouvement Femme Vie Liberté et une vague de répression sanglante. Des milliers de manifestants ont été arrêtés, des centaines tués selon des ONG. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar la même année, les joueurs iraniens étaient restés silencieux pendant l’hymne en signe de solidarité. En Australie, les femmes reprennent ce geste à leur manière. Elles ne commentent pas publiquement la mort d’Ali Khamenei lorsque la question leur est posée, au risque de graves répressions d’un régime en fin de vie mais toujours au pouvoir. «Concentrons-nous simplement sur le match lui-même. Je ne pense pas que nous devrions aborder ce sujet maintenant. L’équipe est venue à ce tournoi, ce qui est important pour les femmes, et je pense que nous devrions passer à la question suivante. Il est évident que nous sommes très préoccupées par nos familles, nos proches et toutes les autres personnes vivant dans notre pays, dont nous sommes complètement coupés», avait déclaré Marziyeh Jafari. Elles choisissent le silence comme langage universel. Dans un pays où le sport est scruté par le pouvoir, ce silence résonne comme une prise de position subtile.

Au-delà des résultats et même si les Iraniennes ont rechanté leur hymne lors du deuxième match face à l’Autraslie (0-4), cette Coupe d’Asie restera un symbole. Elle raconte la résilience de femmes iraniennes qui jouent sous pression, entre fierté nationale et désaccord intime avec un régime accusé de violations massives des droits humains. «Nous sommes venues ici pour jouer un match de football de manière professionnelle, et nous allons faire de notre mieux pour nous concentrer sur le match à venir. Nous sommes tellement heureuses que les Irano-Australiens nous soutiennent ici», a ajouté Marziyeh Jafari. Elle interroge aussi la gouvernance mondiale du football. La FIFA affirme défendre un cadre de respect des droits fondamentaux, mais se retrouve une nouvelle fois face à ses contradictions. En 2019, la mort de la supportrice Sahar Khodayari avait ému la planète et forcé des ouvertures timides des stades aux femmes. Aujourd’hui, alors que la guerre redessine la carte du Moyen-Orient, l’instance présidée par Gianni Infantino observe et promet de suivre la situation. Sur la pelouse australienne, pourtant, ce ne sont ni les dirigeants ni les diplomates qui courent. Ce sont des joueuses qui portent l’espoir fragile d’un peuple et rappellent que le football peut devenir un espace de résistance, même lorsque le monde vacille.