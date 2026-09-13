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Serie A

Serie A : Naples retrouve enfin la victoire face à Bologne

Par Jordan Pardon
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Naples 1-0 Bologne

Naples relève la tête. Après trois défaites de rang, dont la dernière face à Arsenal cette semaine en Ligue des Champions (1-0), les Partenopei ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant ce dimanche face à Bologne, à l’occasion de la 4e journée de Serie A (1-0).

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Le seul et unique but de la rencontre fut inscrit par Stanislav Lobotka (66e, 1-0). Trouvé sur le côté droit, Costantino Favasuli adressait un centre parfait pour la reprise du Slovaque, qui était toutefois bien aidé par la maladresse du portier adverse. Un succès mérité dans l’ensemble pour Naples, qui passe provisoirement 9e de Serie A. Bologne est 17e.

Pub. le - MAJ le
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