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Coupe du Monde 2026, Belgique : Rudi Garcia envoie un message à l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Espagne Belgique
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À la veille du quart de finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, Rudi Garcia a tenu à défendre les chances de la Belgique face aux pronostics pessimistes. Victorieuse des États-Unis au tour précédent et revenue de l’enfer contre le Sénégal, la sélection belge affronte l’une des équipes favorites du tournoi, invaincue et toujours pas de but encaissé. « Tout le monde nous voit déjà éliminés », a regretté le sélectionneur français en conférence de presse, soulignant la solidité collective des Espagnols, mais rappelant que « les statistiques sont faites pour être bousculées ». Garcia mise sur l’offensive et la capacité de ses Diables Rouges à marquer, rappelant que la Belgique possède la troisième attaque la plus prolifique du Mondial avec treize buts.

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L’entraîneur belge a précisé que tous ses joueurs étaient disponibles, à l’exception d’Amadou Onana, blessé au genou face aux États-Unis, et du défenseur Zeno Debast. Saluant la qualité de son banc et l’imprévisibilité de sa formation, Garcia a insisté sur la rotation de 18 titulaires depuis le début du tournoi et l’ambition des Diables Rouges : « On veut montrer qu’on mérite d’être en quarts et qu’on peut aller plus loin ». Un succès face à l’Espagne propulserait la Belgique en demi-finale contre la France, un remake du duel de 2018 conclu par une victoire française 1-0.

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