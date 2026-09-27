Coupe de France : le superbe geste du FC Lorient avec un club de Régional 3

Le FC Lorient a décidé de donner un sérieux coup de pouce à Plaudren, pensionnaire de Régional 3, avant son rendez-vous historique en Coupe de France. Pour la première fois de son histoire, le club amateur disputera aujourd’hui à 15 heures un quatrième tour de la compétition face à Pontivy, une équipe évoluant deux divisions au-dessus. Afin de l’accompagner dans la préparation de cette rencontre, les Merlus ont mis à sa disposition plusieurs membres de leur encadrement professionnel, dont un kinésithérapeute et des analystes vidéo. Une initiative totalement inattendue pour les dirigeants de Plaudren, dont le président a confié à Ici Armorique : « on s’est demandés si ce n’était pas un canular ! »

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🎥🏆 Cœur de 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 - Épisode 1⃣



Et si, pour préparer un 4e tour historique de @coupedefranceCA, les écureuils de Plaudren pouvaient compter sur un petit coup de pouce des Merlus ? 🐿️🐟



Cette semaine, le FC Lorient s’invite chez l'équipe amateur de Plaudren pour les… pic.twitter.com/EhRu6wORT3 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 24, 2026

Les joueurs amateurs ont ainsi vécu une semaine digne d’un club de Ligue 1, avec notamment une conférence de presse, un media day et la présence de l’équipe de communication lorientaise. Ils ont également reçu la visite de deux anciens joueurs emblématiques des Merlus, Laurent Koscielny et Marama Vahirua, tandis que le gardien international sénégalais Bingourou Kamara a participé à une séance d’entraînement avec le portier de Plaudren. Lorient a aussi choisi d’immortaliser cette expérience à travers une mini-série diffusée quotidiennement sur ses réseaux sociaux, permettant de suivre les coulisses de la préparation des Écureuils avant leur rencontre face à Pontivy.