Mort de Jesús de Miguel : le bel hommage d’Alex Baena avant Atlético de Madrid - Bayern Munich

Le football espagnol est toujours sous le choc après la mort de Jesús de Miguel, décédé mardi matin à l’âge de 30 ans, à la suite d’un violent choc avec le gardien adverse lors d’une rencontre de deuxième division entre Tenerife et Andorre. Alors que les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa disparition, Alex Baena a tenu à saluer personnellement la mémoire de son compatriote. Avant la rencontre de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, mardi soir, l’international espagnol s’est présenté au stade Metropolitano avec un maillot de son club floqué du nom « De Miguel » dans le dos. Un geste symbolique, partagé par l’Atlético sur ses réseaux sociaux, quelques heures après que le club madrilène avait déjà adressé un message en hommage au joueur disparu.

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La disparition de Jesús de Miguel a profondément marqué le football espagnol. En réaction à ce drame, la Fédération espagnole a décidé de suspendre l’ensemble des compétitions officielles nationales pendant trois jours, entraînant notamment le report de plusieurs rencontres de Coupe du Roi et de Coupe de la Reine. Les compétitions européennes sont toutefois maintenues, permettant à l’Atlético de recevoir le Bayern Munich mardi soir (0-2).