Antonio Conte donne des indices sur son futur club

Sans club depuis la fin de son aventure avec Naples en mai dernier, Antonio Conte retrouve les petits plaisirs de la vie. Pour autant, à 57 ans, l’Italien reste l’un des entraîneurs libres les plus attractifs du marché. De ce fait, l’ancien coach de Chelsea et de l’Inter Milan pourrait reprendre du service à n’importe quel moment. Interrogé par The Athletic, Conte a laissé entendre quel genre de clubs il visait pour la suite de sa carrière :

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«Il existe de nombreux clubs qui, d’une manière ou d’une autre, ont perdu de vue leur propre histoire. J’aimerais rejoindre l’un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et lui redonner tout son éclat. Des clubs où règne la pression, où, au fond, on sait très bien qu’on n’y va pas simplement pour participer, mais pour rivaliser.» L’AC Milan, la Juventus, Manchester United ou encore le Borussia Dortmund n’ont plus qu’à l’appeler.