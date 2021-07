Dortmund : Hans-Joachim Watzke s’en prend au PSG

À l’occasion d’une interview accordée à Sky Sports Germany, Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, s’est exprimé sur les possibilités financières du Paris Saint-Germain. Il a affirmé ne pas être « envieux. Si je devais saluer l'émir du Qatar toutes les semaines, ce ne serait pas mon truc, je pense que c'est mieux comme ça. Dès que les États jouent un rôle, ils ont de nombreuses options pour contourner certaines choses. »

Le dirigeant du BVB a également donné son avis sur le fair-play financier, dont les règles vont évoluer et devenir plus permissives pour les clubs qui veulent investir : « ce qui est crucial maintenant et où je suis d'accord avec le Bayern : en tant que clubs allemands, nous devons adopter une position ferme lorsqu'il s'agit d'assouplir encore davantage les règles du fair-play financier, voire de les suspendre complètement. Nous devons argumenter contre cela avec tout ce que nous avons à notre disposition. »