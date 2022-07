JT Foot Mercato : Chelsea en pleine galère sur le mercato

La suite après cette publicité

Chelsea cherche éperdument de nouveaux renforts

Après la claque reçue face à Arsenal en amical hier (4-0), Thomas Tuchel a poussé un coup de gueule et a mis un coup de pression à sa direction, réclamant plus de renforts. Suite aux départs d'Antonio Rüdiger et d'Andreas Christensen, les Blues ont fait de la défense leur priorité sur le mercato. En ce sens, le club londonien a déjà recruté Kalidou Koulibaly pour 40M €. Les anglais avaient fait de Jules Koundé leur priorité mais SPORT assure que l'international tricolore va bien rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de 50 M€ (+ 10 M€ de bonus). Un air de déjà-vu avec le Brésilien Raphinha qui a lui aussi été chipé par le Barça. Selon Mundo Deportivo, l'entraîneur allemand l'a mauvaise et voudrait par conséquent bloquer le transfert de César Azpilicueta et de Marcos Alonso. Hakim Ziyech, Christian Pulisic et Timo Werner sont candidats à un départ. Selon nos infos, Chelsea préparait un sale coup au PSG pour recruter Nordi Mukiele. Les Blues étaient prêts à mettre l'attaquant allemand dans la balance pour convaincre le RB Leipzig. On rappelle que selon nos infos, un accord total existe entre Paris et Leipzig pour l'international français. Ce dernier n'était d'ailleurs pas présent à l'entraînement du jour. Le RBL a confirmé, sans avoir cité de nom à ce jour, qu'il négocie un contrat avec un club. Selon nos infos, sa visite médicale avec le champion de France est prévue ce mardi.

L'OM continue ses emplettes sur le mercato

L'Olympique de Marseille a grandement renforcé son secteur défensif jusqu'à présent. En attaque, l'arrivée de Luis Suarez a été enregistrée. Mais les Phocéens souhaiteraient en plus un joueur offensif d'expérience. Et selon le média chilien La Tercera, on entend parler d'Alexis Sanchez. Le média, qui s'appuie aussi sur des publications italiennes, explique que des négociations entre les Olympiens et l'Inter sont en cours. Le principal concerné, serait très intéressé par le challenge marseillais, mais il devra consentir de gros efforts financiers pour que ce transfert aboutisse.

Les officiels du jour

Le transfert de Mathys Tel au Bayern Munich est imminent. Sur son compte Instagram, l'attaquant de 17 ans a fait ses adieux au Stade rennais. Il a notamment remercié le club et les supporters. Son transfert au Bayern Munich va être officialisé, après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Retour en Espagne pour José Callejón. L'ailier quitte la Serie A après 7 ans à Naples et 2 à la Fiorentina pour retrouver l'Espagne, du côté de Grenade. Il a signé pour une saison, avec la possibilité d'une prolongation.

✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: José Callejón, nuevo jugador del Granada CF. #𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 25, 2022

Joueur vedette et capitaine du Celta, Iago Aspas va encore continuer de faire trembler les filets de Liga pendant un moment. Le buteur de 34 ans, auteur de 18 réalisations la saison dernière, a prolongé jusqu'en 2025 avec son club formateur.

Ben Davies (29 ans) veut continuer l'aventure à Tottenham. Il a prolongé son bail de 3 saisons et est lié aux Spurs jusqu'en 2025.