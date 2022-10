OL : Sidney Govou flingue Vincent Ponsot

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou (43 ans), s'est montré impitoyable envers son club, dans un entretien avec L'Equipe. Les Gones vivent un début de saison plus que compliqué avec une 7e place au classement de Ligue 1 mais surtout quatre défaites de suite, ce qui n'était plus arrivé depuis 1991. Govou pointe des dysfonctionnements au club, le problème Peter Bosz et se paye, entre autres, Vincent Ponsot (directeur du football).

« On nomme représentant du football Vincent Ponsot, quelqu'un qui ne connaît pas le foot. C'est un homme très compétent dans son domaine mais sa seule sortie médiatique a été catastrophique. Il dit publiquement que le coach va rendre des comptes à la trêve. Là, tu te mets une balle dans le pied. Ça crée des remous. On a l'impression que le club est prisonnier de tout, de sa vente, de son staff mais le foot, on l'a oublié. Ça fait longtemps qu'on marche à l'envers », explique Sidney Govou, sans langue de bois.