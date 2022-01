Bergerac - Saint-Étienne : les compositions sont tombées

À la peine en championnat, les Verts ont une belle occasion de rallier les quarts de finale de Coupe de France face à Bergerac, pensionnaire de N2 (une rencontre à suivre en direct commenté). Saint-Etienne, qui a mis fin à une série de 7 défaites en L1 mercredi, en allant gagner à Angers (1-0), peut s'offrir une semaine à 2 victoires qui ferait beaucoup de bien aux hommes de Pascal Dupraz. En face d'eux, le BPFC cherchera à couper une nouvelle tête après celle de Metz en 32es de finale.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Pascal Dupraz met Nordin et Thioub sur le banc. Diousse est titularisé dans le couloir gauche, Aouchiche et Bouanga seront chargés de l'animation offensive. Côté Bergerac, Erwan Lannnuzel aligne un 3-4-3 avec Sahibeddine, Bakir et M'Laab devant. La défense est composée de Mingoua, Fachan et Letievant devant Laborde dans les buts.

Les compositions

Saint-Étienne : Bernardoni - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Diousse - Gourna, Camara, Youssouf, Boudebouz - Aouchiche, Bouanga

Bergerac : Laborde - Mingoua, Fachan, Letievant - Wachter, Dumai, Elissalt, Ducros - M'Laab, Bakir, Sahibeddine